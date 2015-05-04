Сайт продает бинокли. Одно объявление для примера уже создано. Берется название модели, текст типовой Загрузить фото + 4 ссылки (3 похожие модели + страница доставки). ...
Настройка сквозной аналитики продаж (Москва)
подходящего раздела не хватает, поэтому были выбраны более-менее близкие.
Крупной производственной компании в секторе b2b требуется внедрить систему сквозной аналитики интрнет-рекламы и CRM-систему.
Что используется сейчас:
- контекстная реклама Яндекс.Директ, Google AdWords
- сторонний робот для управления ставками
- Calltouch для отслеживания звонков. В него же интегририрован сбор заявок
- онлайн-консультант и обратный звонок используются, но не интегрированы в аналитику
Что требуется:
Внедрить систему сквозной аналитики, например: UA или roistat или alytics
Внедрить CRM, например, amocrm или битрикс-24 или salesforce
Внедрить ip-телефению, например, Гравител, манго или sipuni
Использовать отслеживание звонков динамической подменой номера, например тем же Коллтачем или коллтрекингом от roistat или comagic
Интегрировать всё это друг с другом.
Правильно настроить многоканальные последовательности, скорее всего на основе позиции
Интегрировать другие источники: онлайн-чат, обратный звонок, оффлайн-реклама (через подменный номер и отдельные лендинги), почтовые рассылки.
Итоговым результатом должен стать прозрачный подсчёт ROMI
Требуется личное присутствие в Москве для встреч, обучения и т.д.
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