Настройка сквозной аналитики продаж (Москва)

подходящего раздела не хватает, поэтому были выбраны более-менее близкие.

Крупной производственной компании в секторе b2b требуется внедрить систему сквозной аналитики интрнет-рекламы и CRM-систему.

Что используется сейчас:

- контекстная реклама Яндекс.Директ, Google AdWords

- сторонний робот для управления ставками

- Calltouch для отслеживания звонков. В него же интегририрован сбор заявок

- онлайн-консультант и обратный звонок используются, но не интегрированы в аналитику

Что требуется:

Внедрить систему сквозной аналитики, например: UA или roistat или alytics

Внедрить CRM, например, amocrm или битрикс-24 или salesforce

Внедрить ip-телефению, например, Гравител, манго или sipuni

Использовать отслеживание звонков динамической подменой номера, например тем же Коллтачем или коллтрекингом от roistat или comagic

Интегрировать всё это друг с другом.

Правильно настроить многоканальные последовательности, скорее всего на основе позиции

Интегрировать другие источники: онлайн-чат, обратный звонок, оффлайн-реклама (через подменный номер и отдельные лендинги), почтовые рассылки.

Итоговым результатом должен стать прозрачный подсчёт ROMI

Требуется личное присутствие в Москве для встреч, обучения и т.д.