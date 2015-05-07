Для настройки и ведения компаний в системах Яндекс.Директ и Google.Adwords требуется грамотный директолог. Главным преимуществом будет реальный положительный опыт создания и ведения компаний в городах миллионниках по темам: -Услуги по созданию сайтов; -Услуги ...
Создание рекламной компании в директе
Сайт продает бинокли.
Одно объявление для примера уже создано.
Берется название модели, текст типовой
Загрузить фото + 4 ссылки (3 похожие модели + страница доставки).
Т.е. ничего изобретать не нужно.
25 моделей, 25 объявлений.
модели уже на сайте
отвечаю только если в проекте указана цена.
Выбранный исполнитель
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