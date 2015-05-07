Создание рекламной компании в директе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен14 заявок188 просмотров

Сайт продает бинокли.

Одно объявление для примера уже создано.

Берется название модели, текст типовой

Загрузить фото + 4 ссылки (3 похожие модели + страница доставки).

Т.е. ничего изобретать не нужно.

25 моделей, 25 объявлений.

модели уже на сайте

отвечаю только если в проекте указана цена.

10 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

startdirect
Андрей 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Андрею. Все быстро и четко. Профессионал директа. во все въезжает с полуслова.
Четкая задача, своевременная оплата. Приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

startdirect
Андрей 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад