Настроить директ на интернет магазин.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок187 просмотров

Необходимо сделать:

- подбор ключевиков

- согласовать со смной

- составление объявлений 1 ключ = 1 обьявление

- Разделить РК на горячие и теплые

- Создание РК на РСЯ

- Мертика уже стоит необходимо настроить цели: 1.(составные "положил в корзину"; "оформил заказ"); 2. на все кнопки "заказать в один клик" 3. на кнопку "Заказать звонок"

- Настроить UTM метки

- Разделить РК отдельно на "Уфа" и "Остальные регионы"

Регион: Россия;

Сайт: деликатесы24.рф;

Количество товаров: 13

10 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$100
5 дней
Все сделано хорошо. Благодарю за работу. Будем работать дальше.
Ответственный и порядочный работодатель, благодарю за работу. Надеюсь на постоянное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
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Контекстная реклама