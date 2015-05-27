Настройка рекламных компаний в Adwords и ЯДе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок185 просмотров

Нужно настроить рекламную компанию в гугле и яндексе для узконишевого проекта (продажа ПО для форекс-брокеров). Ключевиков у меня около 30 штук.

Google Ads
10 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$60
3 дня
Спасибо Андрею за хорошую работу!
Виктор отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад