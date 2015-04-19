Из импортированного файла РК в ЯД перенести кампанию в AdWords и настроить.
Настройка рекламы: Директ, adwords, рекламы в Fb
Проект включает в себя 3 лендинга на одну тематику, необходимо настройка рекламы и оптимизация ее с целью минимизации стоимости лида.
Работаем с 3-мя каналами: Директ, adwords, рекламы в Fb.
Старт кампании (первого лендинга): 25.04
Оплата: основная часть + бонусная часть за результат.
Нужен квалифицированный специалист, который готов работать на результат, а не получить ЗП за процесс.
Бюджет РК и мотивации специалиста - обсуждаем.
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