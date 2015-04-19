Настройка рекламы: Директ, adwords, рекламы в Fb

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок164 просмотра

Проект включает в себя 3 лендинга на одну тематику, необходимо настройка рекламы и оптимизация ее с целью минимизации стоимости лида.

Работаем с 3-мя каналами: Директ, adwords, рекламы в Fb.

Старт кампании (первого лендинга): 25.04

Оплата: основная часть + бонусная часть за результат.

Нужен квалифицированный специалист, который готов работать на результат, а не получить ЗП за процесс.

Бюджет РК и мотивации специалиста - обсуждаем.

Google Ads
10 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Семантическое ядро

    $15

    Собрать обширное семантическое ядро по нишам (включая подсказки гугл и яндекс) 1. Лазерная резка металла 2. Гибка металла собрать для мск и спб раздельно нужен 1 показатель частотности ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разместить 100 объявлений

    разместить 100 объявлений на досках. Список досок,текст объявлений и имя пользователя, почтовый ящик , пароль я дам, остальные данные - -предоставлю исполнителю. Пишите свои цены и сроки. Я не тороплюсь. Самое главное, чтобы аккаунт ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ретаргетинг

    $80

    Нужно настроить контекстную рекламу Yandex и Google по региону Санкт-петербург. - слова вхождения имеются + подобрать новые настроить ретаргетинг на входящих пользователей. тематика сайта: производство металлических дверей РСЯ по яше ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Грамотно настроить рекламную кампанию в яндекс-директ для игрового интернет магазина. Цель разработки рекламной кампании: привести целевого клиента на сайт и получить низкую стоимость конверсии.

    Контекстная реклама23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Напарсить слова

    Нужно напарсить слова по вордстату. Я даю слово из тематики сайта и даю ссылку на сайт (в личку) Надо спарсить и потом почистить запросы от тех, что не по теме и выслать мне. ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка рекламных кампаний для Яндекс Директа и Google Adwords

    Направление - обучение, курсы. Необходимо разработать, разместить в аккаунтах рекламные кампании в Яндекс Директе и Google Adwords. Требование - большое количество фраз, включающие низкочастнотные и высокачастотные запросы. Несколько вариантов текстов для объявлений, включающие шаблоны ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание РК

    Обращаю Ваше внимание не просто создать, поскольку у меня есть уже компании, но они не дают желаемый результат. Нужен результат, отклик целевой аудитории. Тематика бинарные опционы http://contract-option.ru Требуется ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад