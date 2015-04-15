Ретаргетинг

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок205 просмотров

Нужно настроить контекстную рекламу Yandex и Google по региону Санкт-петербург.

- слова вхождения имеются + подобрать новые

настроить ретаргетинг на входящих пользователей.

тематика сайта: производство металлических дверей

РСЯ по яше и гоше

10 лет назад
profcolor
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров