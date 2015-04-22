Рекламная кампания в Яндекс Директ (коррекция)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки204 просмотра

Есть рекламная кампания для интернет-магазина детской одежды в ЯД. Нужно ее подкорректировать исходя расширения ассортимента и заточить под продажи для существующей рыночной ситуации.

10 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$63
3 дня
Все хорошо. Рекомендую
буду рад продолжить сотрудничать

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад