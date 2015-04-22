Необходим целевой трафик на сайт jetteropt.ru (автомобильная тематика) со всей России. Опалчиваются такие дейсвия: заявка на сайте, заявка на обратный звонок, заявка с сервиса perezvoni. Готовы платить за заявки до 150р
Рекламная кампания в Яндекс Директ (коррекция)
Есть рекламная кампания для интернет-магазина детской одежды в ЯД. Нужно ее подкорректировать исходя расширения ассортимента и заточить под продажи для существующей рыночной ситуации.
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