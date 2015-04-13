Необходимо пройти модерацию по ключевым словам в Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки150 просмотров

Необходимо подобрать ключевые слова, которые бы допускал Google Adwords (обязательное прохождение модерации)

Сфера услуг - студенческие работы (ключевые запросы по данной тематике гугл не пропускает)

Хотелось бы увидеть предложения и стоимость.

Google Ads
10 лет назад
Alexa2015
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров