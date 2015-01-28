Необходимо написать эссе, соответственно оригинальность обязательна! Объем - 7 страниц Так как тематика эссе должна вращается вокруг применимости методов культурологии, т.е. работают ли те или иные оптики, постановки проблемы, методы исследования в ...
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- $15Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо подобрать ключевые слова, которые бы допускал Google Adwords (обязательное прохождение модерации) Сфера услуг - студенческие работы (ключевые запросы по данной тематике гугл не пропускает) Хотелось бы увидеть предложения и стоимость.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется две группы В Контакте, основная цель которых привлечь потенциальных заказчиков на написание студенческих работ. Одна группа существует уже не первый год и есть 1022 участника, вторая - новая группа. Обе группы необходимо наполнить ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Необходимо создать логотип для сайта по продажам окон ПВХ. Название окна люкс. Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике окна ПВХ 2. Цвета – синий, белый, оранжевый (зелёный) 3. Фон — только ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень хороший заказчик. Работали по одному проекту, теперь расширяем сотрудничество. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Работой Александра остались очень довольны. Результат работы был заметен практически сразу. Всегда на связи, приятен в общении, знает своё дело. Обязательно будем сотрудничать ещё. Рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Александре за работу и что она всегда была на связи и корректировала работу. Рекомендую
Ответный отзыв
Заказ выполнен в срок с пониманием желаний клиента. Всегда на связи, доработки мгновенные. Спасибо за работу! Рекомендую.