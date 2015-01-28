Alexa2015

Александра Alexa2015

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Эссе на тему Применимость методов культурологии

    $15

    Необходимо написать эссе, соответственно оригинальность обязательна! Объем - 7 страниц Так как тематика эссе должна вращается вокруг применимости методов культурологии, т.е. работают ли те или иные оптики, постановки проблемы, методы исследования в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо пройти модерацию по ключевым словам в Google Adwords

    Необходимо подобрать ключевые слова, которые бы допускал Google Adwords (обязательное прохождение модерации) Сфера услуг - студенческие работы (ключевые запросы по данной тематике гугл не пропускает) Хотелось бы увидеть предложения и стоимость.

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутка групп В Контакте

    Имеется две группы В Контакте, основная цель которых привлечь потенциальных заказчиков на написание студенческих работ. Одна группа существует уже не первый год и есть 1022 участника, вторая - новая группа. Обе группы необходимо наполнить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Необходимо создать логотип для сайта по продажам окон ПВХ. Название окна люкс. Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике окна ПВХ 2. Цвета – синий, белый, оранжевый (зелёный) 3. Фон — только ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Раскрутка групп В Контакте
Очень хороший заказчик. Работали по одному проекту, теперь расширяем сотрудничество. Всем рекомендую.
Работой Александра остались очень довольны. Результат работы был заметен практически сразу. Всегда на связи, приятен в общении, знает своё дело. Обязательно будем сотрудничать ещё. Рекомендую.
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sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо Александре за работу и что она всегда была на связи и корректировала работу. Рекомендую
Заказ выполнен в срок с пониманием желаний клиента. Всегда на связи, доработки мгновенные. Спасибо за работу! Рекомендую.
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