Сбор СЯ и создание РК Яндекс Директ (Санатории)

Здравствуйте!

Требуется собрать полное СЯ по санаториям РФ и оформить РК в Яндекс Директ. Список из 130 санаториев предоставлю исполнителю.

Работы:

1. Составляем СЯ группами, т.е. по каждому санаторию отдельно

2. Составляем максимально проработанный список минус слов.

3. Ведем поиск частотностей до максимально низких.

4. Если названия санаториев из разных регионов пересекаются (например, Санаторий Нарзан или Санаторий Кирова), то прорабатываем минуса на регионы.

5. ВЧ и СЧ фразы кавычим. (соотношение общей частотности к фразовой более 10 раз)

6. Из полученного списка фраз - составляем РК в Яндекс Директ.

7. В каждом объявлении (заголовок и текст) должно быть указано название санатория и город санатория. (пример объявления предоставлю)

8. У каждого санатория своя ссылка на страницу.

9. Отсутствие дублей фраз, пересечений.

Составленную РК в Яндекс Директ вести не нужно, только работы, описанные выше.

От вас:

Цена за все, сроки исполнения.

На исполнение отдам тому, кто имеет достаточный опыт в составлении СЯ и формировании объявлений. На моем проекте учиться не нужно.