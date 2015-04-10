Ведение РК, нужна реклама, нужны продажи

Вечер добрый.

Необходимо создание РК, необходим подбор недорогих ключей, ключи которые будут продавать. Бюджет 10тыс. рублей месяц. если с этой суммы будут получены продажи минимум 15. То можно перейти с такой суммой в недельный бюджет.