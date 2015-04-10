Только создание. Возможно позже нужно будет ведение. Тематика ИМ автоэлектроники guard-avto.ru. максимальный охват НЧ. РК нужно сделать на отдельном аккуанте.
Ведение РК, нужна реклама, нужны продажи
Вечер добрый.
Необходимо создание РК, необходим подбор недорогих ключей, ключи которые будут продавать. Бюджет 10тыс. рублей месяц. если с этой суммы будут получены продажи минимум 15. То можно перейти с такой суммой в недельный бюджет.
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