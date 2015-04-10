Ведение РК, нужна реклама, нужны продажи

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок198 просмотров

Вечер добрый.

Необходимо создание РК, необходим подбор недорогих ключей, ключи которые будут продавать. Бюджет 10тыс. рублей месяц. если с этой суммы будут получены продажи минимум 15. То можно перейти с такой суммой в недельный бюджет.

10 лет назад
kiprvit
Вадим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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