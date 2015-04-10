Настроить контекстную рекламу Yandex и Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок186 просмотров

Здравствуйте!

Нужно настроить контекстную рекламу Yandex и Google по региону Ростов-на-Дону.

- Собрать ключи, отсегментировать, переминусовать и написать объявления.

- Настроить Yandex - Поиск и РСЯ

- Настроить Google - Поиск и КМС

- Настроить ретаргетинг в Yandex

- Настроить ремаркетинг в Google

Предпочтение тем кто настраивал туризм и может продемонстрировать итоги.

Пишите с указанием стоимости.

10 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров