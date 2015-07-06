Создание РК в ЯД, 1500 запросов

Здравствуйте.

Есть сайт - www.revoskin.ru (он на обновлении, но скоро будет готов) - тип - лендинг страница по продаже вибромассажера для улучшения кожи.

Подобрал список запросов, разбил на 3 группы: А - очень целевые (показ в ТОП, средняя цена клика 30-33 центов), Б - среднецелевые (гарантия - ТОП, средняя цена клика 25 центов), и С - низкоцелевые (вход в гарантию, средняя цена клика 18-20 центов). В основном это ВЧ и СЧ запросы, НЧ практически не брал.

Нужно сделать объемную РК (возможно включить и НЧ запросы) на моем аккаунте

Плачу только за работу, никаких % от бюджета!

Цель: наверное, как и у всех компаний - как можно больше целевого траффика, как можно дешевле его выжать.

Бюджет РК неограничен.

Предоплату плачу только людям с репутацией.

Аккаунт под РК делаю новый, поэтому возможны трудности с модерацией (они всегда возможны). Поэтому было бы хорошо работать с человеком, который разбирается в этих тонкостях