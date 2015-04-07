Настройка и ведение контекстной рекламы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок280 просмотров

Есть задача: необходимо настроить контекстную рекламу, и получать Вам за это деньги. Деньги за настройку не плачу, плачу деньги за лиды. Готов платить 150-200 руб за целевой лид (заполнена форма, отправлено эл.письмо, сделан телефонный звонок).

Тема: светодиодные промышленные светильники

10 лет назад
Timerlan
54 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров