Убрать не целевые запросы из Яндекс Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок172 просмотра

Всем привет!

Есть РК в Директе.

Есть статистика в Метрике.

Надо сделать так, чтобы по не целевым запросам реклама не показывалась.

10 лет назад
atomdx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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