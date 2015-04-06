SEO оптимизация интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт30 заявок262 просмотра

Требуется аудит и продвижение интернет-магазина, специфика - электротехническое оборудование.

Работа поэтапная, планируется долгосрочное сотрудничество.

Жду развернутых предложений по продвижению, включающих цену поднятия в топ по запросам различного типа, цене на контекстное продвижение, стоимости аудита и внутренней оптимизации сайта.

10 лет назад
freeboo
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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