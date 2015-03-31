Необходимо создать рекламную компанию для Яндекс Директ *************** Исходные данные: 1. Сайт мебельной тематики с готовыми посадочными категориями и страницами 2. Разработана в Директ Коммандере структура рекламной компании ...
Требуется нагнать целевой трафик
Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого купившего клиента. Начальная ставка 2000 рублей, после пяти продаж ставка возрастает до 5000 рублей за продажу. Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ни наше, ни свое время. С теми, кто будет успешно справляться, будем работать на долгосрочной основе.
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