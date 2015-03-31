Требуется нагнать целевой трафик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок229 просмотров

Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого купившего клиента. Начальная ставка 2000 рублей, после пяти продаж ставка возрастает до 5000 рублей за продажу. Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ни наше, ни свое время. С теми, кто будет успешно справляться, будем работать на долгосрочной основе.

10 лет назад
petyaosipov
Осипов 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров