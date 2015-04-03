Написать заголовки объявлений

Есть 350 ключей скопированные из вордстата, необходимо написать только заголовки объявлений, ничего добавлять не надо, только переписать фразу по человечески (пример: «дом купить деревянный» переписать в «купить деревянный дом»), а те что больше 33 символов, сократить до 33 символов