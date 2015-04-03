Написать заголовки объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок167 просмотров

Есть 350 ключей скопированные из вордстата, необходимо написать только заголовки объявлений, ничего добавлять не надо, только переписать фразу по человечески (пример: «дом купить деревянный» переписать в «купить деревянный дом»), а те что больше 33 символов, сократить до 33 символов

10 лет назад
shikonin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров