Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого купившего клиента. Начальная ставка 2000 рублей, после пяти продаж ставка возрастает до 5000 рублей за продажу. Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ...
Контекстная реклама и аналитика
Здравствуйте!
Требуется рекламная кампания и анализ
Задачи:
1. Создание рекламных кампаний на ЯД и прочих площадках
2. Аналитика трафика и данных посещаемости в целом
Требования к специалисту:
1. ОПЫТ!
2. Голосовая связь (в случае нахождения специалиста за границами РФ – viber/skype)
Детали при личном разговоре.
Благодарим.
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