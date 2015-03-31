Контекстная реклама и аналитика

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок192 просмотра

Здравствуйте!

Требуется рекламная кампания и анализ

Задачи:

1. Создание рекламных кампаний на ЯД и прочих площадках

2. Аналитика трафика и данных посещаемости в целом

Требования к специалисту:

1. ОПЫТ!

2. Голосовая связь (в случае нахождения специалиста за границами РФ – viber/skype)

Детали при личном разговоре.

Благодарим.

10 лет назад
Alexvolkooff
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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