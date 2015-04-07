Контекстная реклама на Яндексе для туристического сайта

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок199 просмотров

Задачи: Отредактировать и сформировать рекламные компании на Яндексе, подстроитьпоисковые фразы под целевые страницы сайта для туристической компании. Главная цель, повышение конверсии сайта!

10 лет назад
parusnikv
Светлана 
53 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка GA и ЯМ

    Привет, Задача стоит следующая, есть проект на 2 локации, нужно разделить трафик в GA и ЯМ и проверить корректность целей. Прошу обращаться, только если у вас есть опыт. ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO оптимизация интернет-магазина

    Требуется аудит и продвижение интернет-магазина, специфика - электротехническое оборудование. Работа поэтапная, планируется долгосрочное сотрудничество. Жду развернутых предложений по продвижению, включающих цену поднятия в топ по запросам различного ...

    Контекстная реклама30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать заголовки объявлений

    Есть 350 ключей скопированные из вордстата, необходимо написать только заголовки объявлений, ничего добавлять не надо, только переписать фразу по человечески (пример: «дом купить деревянный» переписать в «купить деревянный дом»), а те что больше 33 символов, ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная кампания в Я-Директ и Google AdWords

    Необходимо создать и настроить рекламную компанию в Я-Директ и Google AdWords для сайтов: www.vipramki.ru и www.motoramki.ru. Тематика: изготовление рамок под гос. номера (авто- и мотосалоны, авто- и мотоклубы, индивидуальные заказы), а так же ...

    Google Ads
    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется нагнать целевой трафик

    $500

    Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого купившего клиента. Начальная ставка 2000 рублей, после пяти продаж ставка возрастает до 5000 рублей за продажу. Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад