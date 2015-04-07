Привет, Задача стоит следующая, есть проект на 2 локации, нужно разделить трафик в GA и ЯМ и проверить корректность целей. Прошу обращаться, только если у вас есть опыт. ...
Контекстная реклама на Яндексе для туристического сайта
Задачи: Отредактировать и сформировать рекламные компании на Яндексе, подстроитьпоисковые фразы под целевые страницы сайта для туристической компании. Главная цель, повышение конверсии сайта!
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