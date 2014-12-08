По фотографиям восстановить меню в группе ВК
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
9 лет назад
По фотографиям восстановить меню в группе ВК
Задачи: Отредактировать и сформировать рекламные компании на Яндексе, подстроитьпоисковые фразы под целевые страницы сайта для туристической компании. Главная цель, повышение конверсии сайта!
Необходим человек для анализа и подбора ключевых фраз в поисковых системах yandex и googl в конкретном регионе и для увеличения посещаемости сайта и его конверсии . Срок реализации с 07.12.14 до 12.12.14.