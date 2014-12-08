Очень довольна работой Артема, как показатель могу сказать, что начали только с контекста, теперь же мы работаем с ним еще и по другим проектам. Могу сказать делает все качественно, профессионально, главное всегда подскажет как сделать лучше и съэкономить при этом бюджет Доверяю ему во всем, что касается сайта, его продвижения, развитием соц.сетей и всегда все вовремя. Очень рекомендую, если хотите качественную работу за приемлемые средства.