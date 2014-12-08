parusnikv

Светлана parusnikv

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

lesli007
Артём 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Подбор ключевых фраз для контекстной рекламы на yandex и googl.
Большое спасибо, Светлана! С вами тоже очень легко и приятно работать.
Очень довольна работой Артема, как показатель могу сказать, что начали только с контекста, теперь же мы работаем с ним еще и по другим проектам. Могу сказать делает все качественно, профессионально, главное всегда подскажет как сделать лучше и съэкономить при этом бюджет Доверяю ему во всем, что касается сайта, его продвижения, развитием соц.сетей и всегда все вовремя. Очень рекомендую, если хотите качественную работу за приемлемые средства.
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