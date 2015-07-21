Настройка GA и ЯМ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок166 просмотров

Привет,

Задача стоит следующая, есть проект на 2 локации, нужно разделить трафик в GA и ЯМ и проверить корректность целей.

Прошу обращаться, только если у вас есть опыт.

Спасибо

10 лет назад
slando90
Роман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую, начали работать по ведению контекста
Заказчик хороший, сотрудничаем уже несколько месяцев, проблем еще не было.

Заявки фрилансеров

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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