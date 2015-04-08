Необходимы продажы, целевой трафик

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки162 просмотра

Доброго дня. Имеется сайт туристической тематики. Направление отдых на курортах России. Возможность забронировать номер и произвести оплату.

Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого клиента, 500-2000 руб.

Просьба не предлагать за N сумму создать РК, нужны продажи.

10 лет назад
kiprvit
Вадим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров