Кампания в Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт17 заявок196 просмотров

Требуется настройка директа под лэндинг. Также в будущем может потребоваться Таргет.Мэйл. Возможно долгосрочное сотрудничество. Жду предложений по ценам и вариантам работы.

10 лет назад
freeboo
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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