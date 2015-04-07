Есть задача: необходимо настроить контекстную рекламу, и получать Вам за это деньги. Деньги за настройку не плачу, плачу деньги за лиды. Готов платить 150-200 руб за целевой лид (заполнена форма, отправлено эл.письмо, сделан телефонный ...
Кампания в Яндекс.Директ
Требуется настройка директа под лэндинг. Также в будущем может потребоваться Таргет.Мэйл. Возможно долгосрочное сотрудничество. Жду предложений по ценам и вариантам работы.
Заявки фрилансеров
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