Разработать контекстную рекламу на мясной магазин

Сайт http://xn--24-6kcpfbtqh8dj4i.xn--p1ai/

Магазин занимается продажей деликатесов из конины халяль в г. Уфа. Осуществляет поставку также в другие города. В ближайшие дни сайт будет доработан и запущен.

Что нужно сделать:

1) Собрать группу горячих ключей перемножением. Их можно будет группировать по группам

2) Создать группу тёплых ключей. 1 ключ = 1 объявлению

3) Группу холодных ключей

4) Настроить UTM-метки

5) Готовую кампанию перенести на наш аккаунт и пройти модерацию.

Регион:

Россия, но нужно будет разработать отдельную кампанию на г. Уфа. Текст по доставке в Уфе будет отличаться от текстов в других кампаниях.