Создать рекламную кампанию в директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен14 заявок226 просмотров

Только создание. Возможно позже нужно будет ведение.

Тематика ИМ автоэлектроники guard-avto.ru. максимальный охват НЧ. РК нужно сделать на отдельном аккуанте.

10 лет назад
Guard-avto
Денис 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
все настроил, статистика небольшая, но пока нравится. Заказы уже пошли, хотя прошло пара дней
+адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад