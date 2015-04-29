Есть задача: необходимо настроить контекстную рекламу, и получать Вам за это деньги. Деньги за настройку не плачу, плачу деньги за лиды. Готов платить 150-200 руб за целевой лид (заполнена форма, отправлено эл.письмо, сделан телефонный ...
Настройка кампании в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков
Требуется настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков.
Всего около 200 уникальных товаров, не считая различных расцветок.
Предполагаю, что делать отдельные объявления по каждой расцветке не нужно.
Нужна продающая кампания с максимально низкой стоимостью заказа (как обычно, да).
Мы предполагаем, что потребуется:
- разделение кампаний на поиск и РСЯ
- разделение кампаний как минимум, на Москву, Санкт-Петебург и другие регионы, как максимум - отдельные кампании на все регионы.
- уникальное объявление под каждый ключевой запрос (использование шаблона лишь в случае, когда результат гарантированно не хуже выбранного вручную)
- хотелось бы подключить робота для управления ставками (для удержания 3-го места СП, например)
- объявления продающие, по AIDA
- быстрые ссылки, картинки в РСЯ, визитка, прочие базовые вещи должны быть настроены
- отдельная кампания ретаргетинга
Вобщем, хочется максимально эффективную кампанию. Сейчас по другой тематике имеем качество аккаунта 9,4. Хотелось бы получить результат не хуже.
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