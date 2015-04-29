Настройка кампании в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок182 просмотра

Требуется настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков.

Всего около 200 уникальных товаров, не считая различных расцветок.

Предполагаю, что делать отдельные объявления по каждой расцветке не нужно.

Нужна продающая кампания с максимально низкой стоимостью заказа (как обычно, да).

Мы предполагаем, что потребуется:

- разделение кампаний на поиск и РСЯ

- разделение кампаний как минимум, на Москву, Санкт-Петебург и другие регионы, как максимум - отдельные кампании на все регионы.

- уникальное объявление под каждый ключевой запрос (использование шаблона лишь в случае, когда результат гарантированно не хуже выбранного вручную)

- хотелось бы подключить робота для управления ставками (для удержания 3-го места СП, например)

- объявления продающие, по AIDA

- быстрые ссылки, картинки в РСЯ, визитка, прочие базовые вещи должны быть настроены

- отдельная кампания ретаргетинга

Вобщем, хочется максимально эффективную кампанию. Сейчас по другой тематике имеем качество аккаунта 9,4. Хотелось бы получить результат не хуже.

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
5 дней
Андрей сделал указанную работу достаточно качетсвенно. Правда, первая версия сем. ядра потребовала значительной переработки. Хотя, мало кто сможет с первого раза собрать правильное ядро для чужого бизнеса, но стоит задавать больше вопросов и добавить усидчивости - ядро это очень важно В итоге, кампанией довольны. 1 ключ = 1 объявление. Сами объявления по AIDA. Рейтинг аккаунта 8.5 В общем, будем обращаться ещё.
Оплата произведена быстро, требования были конкретными, сотрудничество состоялось успешно.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад

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