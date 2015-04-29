Настройка кампании в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков

Требуется настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ для интернет-магазина рюкзаков.

Всего около 200 уникальных товаров, не считая различных расцветок.

Предполагаю, что делать отдельные объявления по каждой расцветке не нужно.

Нужна продающая кампания с максимально низкой стоимостью заказа (как обычно, да).

Мы предполагаем, что потребуется:

- разделение кампаний на поиск и РСЯ

- разделение кампаний как минимум, на Москву, Санкт-Петебург и другие регионы, как максимум - отдельные кампании на все регионы.

- уникальное объявление под каждый ключевой запрос (использование шаблона лишь в случае, когда результат гарантированно не хуже выбранного вручную)

- хотелось бы подключить робота для управления ставками (для удержания 3-го места СП, например)

- объявления продающие, по AIDA

- быстрые ссылки, картинки в РСЯ, визитка, прочие базовые вещи должны быть настроены

- отдельная кампания ретаргетинга

Вобщем, хочется максимально эффективную кампанию. Сейчас по другой тематике имеем качество аккаунта 9,4. Хотелось бы получить результат не хуже.