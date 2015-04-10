Добрый день! Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс Директе. От Вас бюджет и сроки. Тематика часы
Создание и настройки РК в ЯД
Нужно создать и настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ на основании готового семантического ядра.
Сайт: arnikamebel.ru
1. Основная идея заключается в создании большой рекламной кампании на основании полного СЯ, которе предположительно будет содержать 5-10 тысяч ключевых фраз.
2. Цель разработки РК: получить очень низкую стоимость заявки по НЧ и ультра-НЧ.
3. Есть возможность отдать и сам сбор семантики.
Предпочтение кандидатам с опытом разработки таких рекламных кампаний, а также с опытом сбора широкого СЯ.
Жду предложения по срокам и по стоимости. Готов ответить на все уточняющие вопросы.
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