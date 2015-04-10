Создание и настройки РК в ЯД

Нужно создать и настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ на основании готового семантического ядра.

Сайт: arnikamebel.ru

1. Основная идея заключается в создании большой рекламной кампании на основании полного СЯ, которе предположительно будет содержать 5-10 тысяч ключевых фраз.

2. Цель разработки РК: получить очень низкую стоимость заявки по НЧ и ультра-НЧ.

3. Есть возможность отдать и сам сбор семантики.

Предпочтение кандидатам с опытом разработки таких рекламных кампаний, а также с опытом сбора широкого СЯ.

Жду предложения по срокам и по стоимости. Готов ответить на все уточняющие вопросы.