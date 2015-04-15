Напарсить слова

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Закрыт7 заявок237 просмотров

Нужно напарсить слова по вордстату.

Я даю слово из тематики сайта и даю ссылку на сайт (в личку)

Надо спарсить и потом почистить запросы от тех, что не по теме и выслать мне.

Дли ориентира, нужна цена за 100 ключевых слов по 1 запросу

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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