Нужно напарсить слова по вордстату.

Я даю слово из тематики сайта и даю ссылку на сайт (в личку)

Надо спарсить и потом почистить запросы от тех, что не по теме и выслать мне.

Дли ориентира, нужна цена за 100 ключевых слов по 1 запросу