Создание РК

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен11 заявок300 просмотров

Обращаю Ваше внимание не просто создать, поскольку у меня есть уже компании, но они не дают желаемый результат.

Нужен результат, отклик целевой аудитории.

Тематика бинарные опционы http://contract-option.ru

Требуется налить целевой трафик на сайт.

Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ни наше, ни свое время. С теми, кто будет успешно справляться, будем работать на долгосрочной основе.

10 лет назад
goldmansachs
Александр 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
4 дня
Компанию сделал,только через 2 месяца после условленного срока.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад