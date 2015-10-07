Создание РК

Обращаю Ваше внимание не просто создать, поскольку у меня есть уже компании, но они не дают желаемый результат.

Нужен результат, отклик целевой аудитории.

Тематика бинарные опционы http://contract-option.ru

Требуется налить целевой трафик на сайт.

Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ни наше, ни свое время. С теми, кто будет успешно справляться, будем работать на долгосрочной основе.