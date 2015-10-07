Надо скопировать рекламную компанию, около 3500 объявлений также как она есть по группам в Яндекс Директе в Гугл Адвордс. Потом еще дам задание также перенести в Бегун
Создание РК
Обращаю Ваше внимание не просто создать, поскольку у меня есть уже компании, но они не дают желаемый результат.
Нужен результат, отклик целевой аудитории.
Тематика бинарные опционы http://contract-option.ru
Требуется налить целевой трафик на сайт.
Нужен человек с опытом, начинающие фрилансеры, не тратьте ни наше, ни свое время. С теми, кто будет успешно справляться, будем работать на долгосрочной основе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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