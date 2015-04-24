Добрый день. Необходима выгрузка по 1-2 сайтам из яндекс директа в сервисе prodvigator.ua сроки - не горит оплата - договорная МЕГА БОНУС - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ ...
Разработка рекламных кампаний для Яндекс Директа и Google Adwords
Направление - обучение, курсы. Необходимо разработать, разместить в аккаунтах рекламные кампании в Яндекс Директе и Google Adwords.
Требование - большое количество фраз, включающие низкочастнотные и высокачастотные запросы. Несколько вариантов текстов для объявлений, включающие шаблоны (динамически подставляемые ключевые слова в объявления)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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