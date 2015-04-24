Разработка рекламных кампаний для Яндекс Директа и Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок202 просмотра

Направление - обучение, курсы. Необходимо разработать, разместить в аккаунтах рекламные кампании в Яндекс Директе и Google Adwords.

Требование - большое количество фраз, включающие низкочастнотные и высокачастотные запросы. Несколько вариантов текстов для объявлений, включающие шаблоны (динамически подставляемые ключевые слова в объявления)

Google Ads
10 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$70
3 дня
Все хорошо.
Мария хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад