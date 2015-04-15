Разместить 100 объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок232 просмотра

разместить 100 объявлений на досках. Список досок,текст объявлений и имя пользователя, почтовый ящик , пароль я дам, остальные данные - -предоставлю исполнителю. Пишите свои цены и сроки. Я не тороплюсь. Самое главное, чтобы аккаунт не забанили, объявление прошло модерацию и было принято. Отчет по форме (табличка со ссылками на объявления)

10 лет назад
manuhina
Лариса 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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