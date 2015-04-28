Семантическое ядро

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок190 просмотров

Собрать обширное семантическое ядро по нишам (включая подсказки гугл и яндекс)

1. Лазерная резка металла

2. Гибка металла

собрать для мск и спб раздельно

нужен 1 показатель частотности "!" - собираем до единицы!

10 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$15
1 день
Всё быстро и качественно! Рекомендую!
Все отлично, спасибо

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама

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