Рекламная кампания, от 2000 фраз

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок163 просмотра

Узкоспециализированная тематика. НЕ магазин. Огромный пулл задач в яндекс-директе и гугле.

10 лет назад
Lexx918
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$400
4 дня
Быстро, не дорого, масштабно! Не ожидал такого количества фраз по каждой из тематик, с которой попросил поработать. Времени прошло не много, но результат уже ощущается. В целом доволен.
Очень рекомендую , спасибо!

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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