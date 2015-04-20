Продвижение сайта на форумах. Реклама хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужен специалист для продвижения рекламы сайта на тематических форумах (реклама хостинговых услуг).

В задачи будет входить

- закупка подписей на форумах (вручную и через специализированные биржи)

- создать рабочие темы на профильных форумах и поддерживать их, оперативно отвечая на вопросы, периодически напоминать о себе акциями/новостями и т.п.

- возможно нужно будет организовать закупку "правильной" контекстной рекламы

10 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Требуется настроить контекстную рекламу Yandex и Google по СПб и ЛО. Настроить ретаргетинг. Хочется получить дальнейшее комплексное сопровождение, включая Метрику, аналитику компаний и общение с целью докрутки компании для разумного использования трафика.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение для туристической фирмы

    Туристическому оператору, специализирующемуся на Китае и ряде стран Карибского бассейна требуется настройка рекламы в регионах Москва и Санкт Петербург, анализ структуры сайта, посадочных страниц. Для ряда стран требуется перевод обьектов размещения (вилл и отелей) по ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка рекламы: Директ, adwords, рекламы в Fb

    Проект включает в себя 3 лендинга на одну тематику, необходимо настройка рекламы и оптимизация ее с целью минимизации стоимости лида. Работаем с 3-мя каналами: Директ, adwords, рекламы в Fb. Старт ...

    Google Ads
    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Семантическое ядро

    $15

    Собрать обширное семантическое ядро по нишам (включая подсказки гугл и яндекс) 1. Лазерная резка металла 2. Гибка металла собрать для мск и спб раздельно нужен 1 показатель частотности ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разместить 100 объявлений

    разместить 100 объявлений на досках. Список досок,текст объявлений и имя пользователя, почтовый ящик , пароль я дам, остальные данные - -предоставлю исполнителю. Пишите свои цены и сроки. Я не тороплюсь. Самое главное, чтобы аккаунт ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ретаргетинг

    $80

    Нужно настроить контекстную рекламу Yandex и Google по региону Санкт-петербург. - слова вхождения имеются + подобрать новые настроить ретаргетинг на входящих пользователей. тематика сайта: производство металлических дверей РСЯ по яше ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад