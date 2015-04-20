Продвижение сайта на форумах. Реклама хостинга

Нужен специалист для продвижения рекламы сайта на тематических форумах (реклама хостинговых услуг).

В задачи будет входить

- закупка подписей на форумах (вручную и через специализированные биржи)

- создать рабочие темы на профильных форумах и поддерживать их, оперативно отвечая на вопросы, периодически напоминать о себе акциями/новостями и т.п.

- возможно нужно будет организовать закупку "правильной" контекстной рекламы