Настройка контекстной рекламы

Для настройки и ведения компаний в системах Яндекс.Директ и Google.Adwords требуется грамотный директолог. Главным преимуществом будет реальный положительный опыт создания и ведения компаний в городах миллионниках по темам:

-Услуги по созданию сайтов;

-Услуги по SEO оптимизации и продвижению сайтов;

-Образовательные услуги (изучение иностранных языков);

Описание своих умений, портфолио и желаемые условия по сотрудничеству и оплате (*желаемые — потому что у нас есть свое видение ситуации, обсудим) присылаем НЕ в личку, а отвечая на проект.

Никаких «супер-компаний» созданных благодаря использованию колектора.

Работать предпочитаем по договору.

Агентства и студии не требуются.