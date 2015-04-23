Всем привет! Есть РК в Директе. Только поиск. Надо добавить РСЯ. Возможно надо добавить ключи. Потом создать РК в Гугле с теми же ключами.
Разработка и ведение контекстной рекламы для сайта - ремонт под ключ
Регион - Тюмень
Ключевые слова определены и будут переданы в рамках ТЗ. ~ 50 - 60 запросов.
УТП присутствует
Необходимо
сформировать список минус слов.
Составить заголовок и описание для объявлений используя УТП.
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