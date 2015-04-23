Доработать РК в Директе и перенести в Гугл

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Закрыт12 заявок165 просмотров

Всем привет!

Есть РК в Директе. Только поиск.

Надо добавить РСЯ.

Возможно надо добавить ключи.

Потом создать РК в Гугле с теми же ключами.

10 лет назад
atomdx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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