Нужна кампания ЯндексДирект и Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен18 заявок212 просмотров

Необходимо настроить кампанию ЯндексДирект и Google AdWords и дальнейшее ведение. Лендинг на днях будет готов (ссылку скину в личку).

Тематика: постельное белье.

Указывайте, пожалуйста, цены.

Возможно длительное сотрудничество.

Google Ads
10 лет назад
kirnov
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
5 дней
Я очень рад сотрудничеству с Roman_Olegovich. Благодарен за развернутые ответы на все вопросы, качество исполнения, профессионализм. К делу подходит ответственно и добросовестно. Рекомендую!
спасибо!

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад