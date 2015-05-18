Нужна кампания ЯндексДирект и Google AdWords

Тематика – рюкзаки и сумки. Задача такая – увеличить количество кликов с яндекс-маркета. Вернее даже не с самого маркета, а кликов с карточек товаров с результатов поиска. Сейчас сам использую pricelabs.ru, там прказываюсь во всех ...