Настроить рекламную компанию для adwords

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Нужно настроить рекламную компанию в adwords.

Сайт по играм/приложениям/виджетам/обоям для андройда.

Требования к компании такие:

1. от 1к переходов в сутки (желательно больше)

2. максимальная цена клика 1 руб.

3. таргет - Россия

4. переходы с мобильных устройств на платформе андройд

5. переходы ТОЛЬКО с операторов (мтс/билайн/мегафон)

Google Ads
10 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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