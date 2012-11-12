Приватный проект для Annakms

Нужно подредактировать, убрать лишнее в фото тортов и пирожных. Например убрать лишние надписи, сделать картинку четче, ярче, одним словом к красивому виду. Если возможно убрать water-mark'и (водяные знаки). Архив с картинками будет отправлен выбранному исполнителю ...
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