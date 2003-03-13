Ретушь предметных фотографий

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужны люди, которые идеально владеют фотошопом.

Нужно вырезать фотографию, и привести ее в нормальный вид.Объемы очень большие.

В неделю вы должны ретушировать не мение 150фотографий

Цена за 1 обработанное фото - 0,7 у е

Повторюсь, нужны очень ответственные,серьезные люди, так как работа постоянная. В месяц, при выполнении минимального плана работы, мы вам можем гарантировать оплату в размере 400долларов.

Расчет осущ. 1 раз в неделю(все счета прогоняются через бухгалтерию, поэтому чаще высылать счета будет практически невозможно)

Просим сразу оценить свои силы, свободное время. Так как никакие отговорки о форсмажерных ситуациях, либо о том что был отклбчен интернет не устраивают. В неделю вы должны предоставлять 150 фотографий как минимум.

Кто заинтересовался, просьба писать на почту [email protected]

Также прикреплены 2 фотографии - это тестовое задание. Вторая фотография - это результат, который нужно получить из первой фотографии. Уровень должен быть соответствующий. Тестовое задание - обязательное условие, оно не оплачивается. Для всех тз единое. Повторюсь, нам нужно много человек, поэтому не думайте, что из всех откликнувшихся мы выберем одного. Все кто предоставит достойный уровень ретуши, будет рассмотрен.

Кого не устраивают условия работы просьба тогда проходить мимо.

Заранее спасибо, успешной работы.