Парсер на Ruby on Rails

Дизайн готов Сайт будет примерно такой http://www.b-n.by psd вышлю исполнителю Лучше пишите сразу в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер сайта кинопоиск,
плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта
плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте.
Более подробное ТЗ приложил.
Оплата поэтапно по факту выполнения.
Исполнитель будет выбран в течение недели.
При успешном сотрудничестве будут дальнейшие проекты по этому сайту.
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