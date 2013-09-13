Парсер на Ruby on Rails

Для интернет-магазина на WordPress - http://divanilux.com.ua/ Для карточки товара нужно разработать селект, в котором пользователь мог бы выбрать необходимый размер выбранного им товара и в зависимости от этого должна менятся цена. Выбранная цена должна падать в корзину ...