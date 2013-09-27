Скрипт экспорта товаров NetCat

СПАСИБО за работу! Выполнено все в срок, скрипт работает идеально. СПАСИБО за терпение! Владимир очень подробно и доступно объяснял каждый этап процесса. Отвечал на миллионы вопросов. Рассматривал наши даже самые бредовые варианты))) СПАСИБО за то, что в очень трудный момент для проекта оказался просто волшебником, который появился и... Всё сделал!!! 100 баллов!