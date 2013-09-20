Доработка сайат webasyst

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Здравствуйте.
В данный момент надо доработать скрипты гугл аналитика и яндекс метрики, чтобы они передавали в статистику инфу о заказе (id и стоимость).
например
script type="text/javascript">
var _oms = window._oms || [];
_oms.push([
"create_order",
{order_id: "*order_id*", sum: *sum*}
]);
//]]>
/script
где
"*order_id*"
*sum*
надо заменить на то, что будет подставлять нужные нам значения
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