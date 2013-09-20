Доработка сайат webasyst

Веб-программированиеЗавершен2 заявки109 просмотров
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Здравствуйте.

В данный момент надо доработать скрипты гугл аналитика и яндекс метрики, чтобы они передавали в статистику инфу о заказе (id и стоимость).

например

script type="text/javascript">

var _oms = window._oms || [];

_oms.push([

"create_order",

{order_id: "*order_id*", sum: *sum*}

]);

//]]>

/script

где

"*order_id*"

*sum*

надо заменить на то, что будет подставлять нужные нам значения

10 лет назад
opnov
Юрий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Liberwing
Сергей 
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Сергей молодец! Все сделал как надо. Если потребуется, обращусь еще.
Четкое ТЗ, уточнение всех деталей без суеты и оплата без задержек. Отличный заказчик.
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