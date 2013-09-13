Разработка портала на Sharepoint2013

Есть раздел "Выборы" http://polit-sovet.ru/vybory2012 - Настроить голосование через Facebook, Vkontakte для выборов. Уже работает на http://politiko.ua/vybory2012 проекты идентичны. Используются: SVN, PostgreSQL, Redis, Memcache, Lighttpd, php+php-fpm и другие инструменты для высоконагруженных систем. Далее планируется долгосрочное сотрудничество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать портал на основе Sharepoint 2013.
Дизайн портала уже разработан и согласован.
Функционал – использование на портале всех типовых портальных функций + автоматизация бизнес-процессов + брендинг.
Просьба предоставить свои работы.
Подробное ТЗ по результатам собеседования с Вами.
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