Панель управления игровыми серверами

Список основного функционала:

- Полноценная биллинг система (поддержка автоматической оплаты известных платёжных систем)

- Интегрированная система поддержки пользователей (Имеется альтернатива на основе osTicket)

- Мониторинг тестовых серверов (задается вручную) и мониторинг серверов клиентов

- API для интеграции функций Заказа/Управления и т.д. в сайт или другой PHP скрипт

- Функции управления сервером:

Изменение параметров запуска

Старт/Стоп/Возврат денег(конфигурируется)/Переустановить на базовую сборку/Обновить

Просмотр количества игроков прямо с панели

Изменение слотов

Установка/Настройка/Управление плагимани/модулями.

Онлайн редактор конфигурационных файлов сервера/Плагинов/Модулей и пользовательских (конфигурируемый)

Просмотр всех действий с сервером (Логи доступа к управлению сервером, дуйствия и т.д.)

Автоматическое создание FTP пользователя и квоты для него (воспользоваться можно любым FTP клиентом)

Онлайн FTP менеджер файлов - позволит загружать модели/пользовательские плагины/модули/др. файлы прямо с Панели Управления, поддержка распаковки/упаковки архивов

RCON Консоль - Доступ к консоле сервера прямо с Панели Управления

Менеджер карт - Управляйте ротацией, устанавливайте новые карты, удаляйте существующие

Система "бронирования" портов

- Список игр в базовом пакете:

Counter Strike: 1.6

Counter Strike: Source

San Andreas Multiplayer (SAMP)

Multi Theft Auto (MTA)

Minecraft & Bukkit

- Оповещения по EMAIL, блокировка входа по IP, история денежных операций

- Партнёрская программа для клиентов (получай % от всех платежей приведенного клиента)

- Админ панель( Подключение виртуальных серверов, Список зарегестрированных пользователей, количество серверов, настройки платежной системы, отключение сайта на ремонт)

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