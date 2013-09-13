Панель управления игровыми серверами

Есть раздел "Выборы" http://polit-sovet.ru/vybory2012 - Настроить голосование через Facebook, Vkontakte для выборов. Уже работает на http://politiko.ua/vybory2012 проекты идентичны. Используются: SVN, PostgreSQL, Redis, Memcache, Lighttpd, php+php-fpm и другие инструменты для высоконагруженных систем. Далее планируется долгосрочное сотрудничество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список основного функционала:
- Полноценная биллинг система (поддержка автоматической оплаты известных платёжных систем)
- Интегрированная система поддержки пользователей (Имеется альтернатива на основе osTicket)
- Мониторинг тестовых серверов (задается вручную) и мониторинг серверов клиентов
- API для интеграции функций Заказа/Управления и т.д. в сайт или другой PHP скрипт
- Функции управления сервером:
Изменение параметров запуска
Старт/Стоп/Возврат денег(конфигурируется)/Переустановить на базовую сборку/Обновить
Просмотр количества игроков прямо с панели
Изменение слотов
Установка/Настройка/Управление плагимани/модулями.
Онлайн редактор конфигурационных файлов сервера/Плагинов/Модулей и пользовательских (конфигурируемый)
Просмотр всех действий с сервером (Логи доступа к управлению сервером, дуйствия и т.д.)
Автоматическое создание FTP пользователя и квоты для него (воспользоваться можно любым FTP клиентом)
Онлайн FTP менеджер файлов - позволит загружать модели/пользовательские плагины/модули/др. файлы прямо с Панели Управления, поддержка распаковки/упаковки архивов
RCON Консоль - Доступ к консоле сервера прямо с Панели Управления
Менеджер карт - Управляйте ротацией, устанавливайте новые карты, удаляйте существующие
Система "бронирования" портов
- Список игр в базовом пакете:
Counter Strike: 1.6
Counter Strike: Source
San Andreas Multiplayer (SAMP)
Multi Theft Auto (MTA)
Minecraft & Bukkit
- Оповещения по EMAIL, блокировка входа по IP, история денежных операций
- Партнёрская программа для клиентов (получай % от всех платежей приведенного клиента)
- Админ панель( Подключение виртуальных серверов, Список зарегестрированных пользователей, количество серверов, настройки платежной системы, отключение сайта на ремонт)
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