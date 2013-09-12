Веб-разработчик Social Engine

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки84 просмотра
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Требуеться разработчик под social engine 4

Пока что нужен один плагин видеосвязи, наподобие как вконтакте

Будет Дальнейшее соотрудничетсво!

Пишите цену и строк за плагин

10 лет назад
veniss
Артур 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
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