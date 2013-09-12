Веб-разработчик Social Engine

Для периодической работы требуется программист на платформе www.webasyst.ru и CMS - "Shop-Script 5". Опыт программирования - обязателен! Опыт работы с этой платформой - желателен, либо стремление изучить эту перспективную платформу и их CMS. Необходимо умение программировать дополнительные модули, ...
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Требуеться разработчик под social engine 4
Пока что нужен один плагин видеосвязи, наподобие как вконтакте
Будет Дальнейшее соотрудничетсво!
Пишите цену и строк за плагин
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