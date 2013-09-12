Изменения сайта, созданного на osCommerce VAMShop

Нужно:

1) новое меню

2) новый принцип перелинковки материалов на основе тегов

3) желательно переверстать

Сайт: http://muzmagazin.ru/

Скрины, что должно получится после изменений, прилагаются.

Также в приложении всякие мелочи, что надо.

Подробно о необходимой перелинковке:

Ко всем материалам создаваемым на сайте при создании - привязываются теги. Теги вписываются в ручную или выбираются из ранее вписанных или автоматически созданных.

Для уже созданных - дописываются.

Также для всех товаров изначально теги, это бренд производителя, наименование, категория и под категория к которой он относится.

При создании материала, выбираются теги и далее слева на странице вместе с материалом, показывается раздел "Дополнительная информация" в котором отображаются ссылки на материалы связанные по тегам.

Большая просьба пишите стоимость ваших услуг и что готовы сделать.