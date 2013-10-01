Требуется python-программист для сдельной работы, которая включает: анализ требований, проектирование архитектуры решения (возможно, документирование), разработка и тестирование.

В перспективе, "руководство" группой разработчиков (которое включает: поиск исполнителей, постановку задач, контроль исполнения).

Требования: bottle.py, mongodb, json, jquery (общее представление), jinja2, git, наличие 3-4 проектов на bottle, наличие сертификата по курсу Python + MongoDB (https://education.mongodb.com/courses/10gen/M101P/2013_September/about) - большой плюс

Задачи: проектирование архитектуры, написание backend-кода для ajax, разработка версии сайтов без ajax (jinja2, http://jinja.pocoo.org/).

Предварительно от вас нужна информация (срок и стоимость):

1. kationit.com

2. nurdus.com

3. zakamye.ru

4. getnk.ru

При оценке необходимо учесть, что должна быть обязательно админка, которая представляет собой копию основного сайта (в части оформления и дизайна) с добавление кнопок для редактирования контента. Просим указывать как общую стоимость и сроки, так и по каждой отдельной задаче (т.е. проектирование, разработка, тестирование).

Просим так же уточнить стоимость одного часа работы.